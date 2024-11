Laboratório em crise: sócio preso por transplante de órgãos contaminados Foi preso um dos sócios do Laboratório PCS Saleme, responsável pela emissão de laudos que resultaram no transplante de órgãos […] O... Ric|Do R7 14/10/2024 - 15h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h08 ) twitter

Sócio de laboratório é preso após transplante de órgãos infectados com HIV

Foi preso um dos sócios do Laboratório PCS Saleme, responsável pela emissão de laudos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes. Ele foi detido nesta segunda-feira (14), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

