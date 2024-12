Ladrão especializado no roubo de “Ozempic” morre em confronto em Londrina Um homem, suspeito de roubar o medicamento “Ozempic” em farmácias de Londrina, no norte do Paraná, morreu em um confronto […] O post... Ric|Do R7 05/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 09h28 ) twitter

Suspeito de assaltar farmácias atrás de Ozempic morre após reagir à abordagem policial

Um homem, suspeito de roubar o medicamento “Ozempic” em farmácias de Londrina, no norte do Paraná, morreu em um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR). Na noite desta quarta-feira (4), após fazer cometer o crime em um estabelecimento, o homem foi localizado pela equipe policial na Zona Norte da cidade.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

