Lee Jun-ho anuncia fanmeenting no Brasil em 2025; confira detalhes

Lee Jun-ho no Brasil

O ator e cantor sul-coreano Lee Jun-ho, de 34 anos, virá ao Brasil em março de 2025, o anúncio foi divulgado pela agência do ator nesta terça-feira (19), nas redes sociais. O evento será organizado pela agência Sam Entretenimento, que trouxe anteriormente os atores Sung Hoon e Seo In Guk. O artista fará duas apresentações no dia 1º e 2º de março no espaço Vibra, em São Paulo.

