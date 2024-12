Liminar impede greve do transporte público em Cascavel A Justiça suspendeu, em caráter liminar, a greve do transporte público que estava marcada para a próxima segunda-feira (9). De acordo... Ric|Do R7 06/12/2024 - 12h11 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h11 ) twitter

A Justiça suspendeu, em caráter liminar, a greve do transporte público que estava marcada para a próxima segunda-feira (9). De acordo com a decisão do desembargador Adilson Lu

A Justiça suspendeu, em caráter liminar, a greve do transporte público que estava marcada para a próxima segunda-feira (9). De acordo com a decisão do desembargador Adilson Luiz Funez, a suspensão da greve deve-se ao fato do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano (SINTTRACOVEL) não ter respeitado o que prevê a lei, formalizando o indicativo de greve com 72 horas de antecedência. O desembargador ainda estabeleceu multa diária de R$ 30 mil ao sindicato caso a liminar não seja cumprida. No entanto, o sindicato pode recorrer da decisão.

