Luan Santana é atração confirmada no Verão Maior em Matinhos; veja data do show Luan Santana é atração confirmada no Verão Maior em Matinhos; veja data do show Ric|Do R7 29/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan Santana no Verão Maior

O cantor e compositor Luan Santana volta ao Litoral paranaense como uma das atrações do Verão Maior Paraná 2024/2025. Este é o segundo ano consecutivo que o artista se apresenta no Litoral. No evento de 2023/2024 o cantor reuniu 136 mil pessoas, na praia de Caiobá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as novidades do festival!

Leia Mais em Ric:

Carrões, muito dinheiro e armas: o crime sustentando os luxos

LPF: entenda mais sobre a técnica da barriga negativa

Jin Young de ‘Sweet Home’ anuncia fanmeeting no Brasil em 2025