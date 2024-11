Luan Santana e Jade Magalhães se casam no civil em cerimônia íntima Luan Santana e Jade Magalhães se casam no civil em cerimônia íntima Ric|Do R7 29/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h49 ) twitter

Luan Santana e Jade Magalhães se casam

Luan Santana e Jade Magalhães se casaram na noite desta quinta-feira (28) em uma cerimônia íntima na casa do cantor, em São Paulo. O casal se casou no civil, com apenas amigos e família presentes na cerimônia.

