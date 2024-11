Lucas Lucco sofre grande prejuízo em viagem à Europa A Hora da Venenosa desta segunda-feira (21), irá exibir todos os detalhes sobre o cantor Lucas Lucco, que teve o […] O post Lucas Lucco... Ric|Do R7 21/10/2024 - 14h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lucco tem prejuízo de R$ 100 mil em Amsterdã; veja na Hora da Venenosa

A Hora da Venenosa desta segunda-feira (21), irá exibir todos os detalhes sobre o cantor Lucas Lucco, que teve o carro arrombado em Amsterdã, na Holanda e ficou com um prejuízo de R$ 100 mil. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre a briga que Lauana Prado se envolveu com um prefeito. Confira todos os destaques do programa!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vítima de acidente compartilhava paixão pelo remo: “Motivação para acordar”

• Lucas Lucco tem prejuízo de R$ 100 mil em Amsterdã; veja na Hora da Venenosa

• Fluminense x Athletico: Canobbio é vetado, e Lucho define convocados



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.