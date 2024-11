Lucho González acredita na recuperação do Athletico O técnico do Athletico, Lucho González, afirmou estar confiante na recuperação do time e destacou a entrega no dia a […] O post Com... Ric|Do R7 22/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 22h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com 0%, Lucho González confia no Athletico: “A gente não teme o rebaixamento”

O técnico do Athletico, Lucho González, afirmou estar confiante na recuperação do time e destacou a entrega no dia a dia. Com a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, Lucho chegou a cinco derrotas em cinco jogos no comando rubro-negro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Com 0%, Lucho González confia no Athletico: “A gente não teme o rebaixamento”

• Mulher furta loja de roupa e ameaça gerente em Curitiba

• Semana 8 da NFL: confira horários, jogos e transmissões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.