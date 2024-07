Mãe desabafa após morte de bebê liberado de UPA Um bebê de um ano e seis meses morreu 40 minutos após ser liberado de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). O caso ocorreu no... Ric|Do R7 19/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“Estou despedaçada”

Um bebê de um ano e seis meses morreu 40 minutos após ser liberado de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). O caso ocorreu no último domingo (14), em Mococa, no interior de São Paulo. Camila Souza, mãe do menino, usou as redes sociais para desabafar sobre a perda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• “Estou despedaçada”, diz mãe de bebê morto após ser liberado de UPA

• Velório de pai e filha mortos em acidente na BR-163 causa comoção em Cascavel

• Veranico no Paraná: institutos climatológicos alertam para risco de baixa umidade