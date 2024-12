Mãe entra na frente da filha e morre com tiro disparado pelo ex-genro Mãe entra na frente da filha e morre com tiro disparado pelo ex-genro Ric|Do R7 01/12/2024 - 10h28 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cibele entrou na frente da filha no momento do tiro; Diego tinha mandado de prisão em aberto e está preso (Foto: Arquivo Pessoal)

Um crime chocante assustou os moradores do bairro Vista Bela, em Londrina, no norte do Paraná, neste sábado (30). Um homem invadiu a casa da ex-companheira e efetuou um disparo contra a mulher. Porém, a mãe da moça entrou na frente e acabou baleada no lugar da filha. Cibele de Assis dos Santos, de 45 anos, foi socorrida por parentes, levada ao hospital, mas não resistiu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em Ric:

Resultados da Megamania Cap de hoje (01/12/2024); confira os ganhadores

Amigos morrem em acidente na BR-277 após evento de motocicletas no Paraná

Prêmio Influenciador do Ano recebeu mais de 25 mil votos reforçando o poder do digital