Mãe faz teste de DNA para descobrir se ossada encontrada na BR-116 é de Adrian Ric|Do R7 19/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 20h29 )

Polícia Civil investiga se a ossada localizada é de Adrian (Foto: reprodução / RICtv)

O desaparecimento de Adrian Rocha, de 17 anos, completou três meses no último sábado (16). No entanto, há suspeitas de que o caso pode estar chegando ao fim. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga se a ossada encontrada na manhã desta terça-feira (19), na BR-116, é de Adrian. Os restos mortais foram localizados dentro de um saco com cimento na margem da rodovia em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

