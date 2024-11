Mãe se revolta após carro ser atingido por adolescente: “Ele não tem ideia” Mãe se revolta após carro ser atingido por adolescente: “Ele não tem ideia” Ric|Do R7 21/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente envolvendo adolescente

O acidente registrado nesta quarta-feira (20) na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), causou revolta em uma mãe de família. A mulher, que estava no carro com os dois filhos, ficou indignada ao perceber que o condutor da caminhonete que causou as colisões é um adolescente de 16 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este incidente chocante!

Leia Mais em Ric:

Jovem ex-candidata a Miss desaparece de forma misteriosa em aeroporto

Universitário morto por PM compôs música sobre ‘amigo baleado por policial’

Maioria da bancada paranaense vota a favor da PL das Cotas; veja no Jornal da Manhã