Maior Apreensão de Cigarros Eletrônicos do Brasil em 2024 Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de 129 mil cigarros eletrônicos, em Vitorino,... Ric|Do R7 24/07/2024 - 13h43 (Atualizado em 24/07/2024 - 13h43 ) ‌



PRF apreende 129 mil cigarros eletrônicos no Paraná, a maior no Brasil em 2024 Caroline de Souza Machado

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de 129 mil cigarros eletrônicos, em Vitorino, no Sudoeste do estado, na terça-feira (23). A venda do produto é proibida desde 2009 no Brasil.

