Maior evento de aviação de segurança pública acontece em Foz do Iguaçu O RIC Notícias Noite desta quarta-feira (28) destaca o início do maior evento de aviação de segurança pública... Ric|Do R7 28/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h31 )



Encontro Nacional de Aviação é destaque do RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta quarta-feira (28) destaca o início do maior evento de aviação de segurança pública do Brasil, o Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG) 2024, em Foz do Iguaçu (PR). O encontro reúne representantes de diversas partes do País e do exterior para discutir o uso de aeronaves, como aviões e helicópteros, em operações policiais, além de promover a integração entre as forças de segurança.

