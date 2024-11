Maior maratona da história promete agitar Curitiba em 2024 A Maratona de Curitiba Grupo Potencial 2024 será a maior edição da história do evento, já que é o maior volume de participantes. O... Ric|Do R7 15/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maratona de Curitiba Grupo Potencial 2024 será a maior edição da história

A Maratona de Curitiba Grupo Potencial 2024 será a maior edição da história do evento, já que é o maior volume de participantes ao longo de quase três décadas do evento esportivo na capital paranaense. Todas as vagas foram esgotadas a aproximadamente 40 dias do grande dia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Maratona de Curitiba Grupo Potencial 2024 será a maior edição da história

• Ney Leprevost declara neutralidade no segundo turno em Curitiba

• Partido diz que vice de Graeml omitiu R$ 495 mil da Justiça Eleitoral



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.