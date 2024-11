Mais de 23 mil oportunidades de emprego no Paraná A maior parte doas vagas de emprego se concentram na Grande Curitiba com 7.208. Destes, 996 são para alimentador de linha de produção... Ric|Do R7 14/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h28 ) twitter

Paraná tem 23,1 mil vagas de empregos nesta semana; confira vagas

As Agências do Trabalhador do Paraná iniciam esta semana com 23.107 vagas de emprego com carteira assinada. A maioria das oportunidades é para alimentador de linha de produção, com 5.923 vagas, seguido por operador de caixa (1.075), vendedor de comércio varejista (777) e magarefe (735).

