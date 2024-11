Mais de 60 projetos multiplataforma estão no calendário 2025 do Grupo Ric Mais de 60 projetos multiplataforma estão no calendário 2025 do Grupo Ric Ric|Do R7 21/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 20h09 ) twitter

Evento Repense Ric

Pelo menos 60 projetos multiplataforma de grande audiência e engajamento preenchem o calendário 2025 do Grupo Ric. Eles foram desenhados como oportunidades para as marcas falarem com seus públicos de forma estratégica e customizada. Uma das novidades é a programação esportiva: com a RICtv Record, o Grupo Ric vai ser a casa do futebol no Paraná em 2025, transmitindo os jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Paulistão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as novidades!

