Manifestação de indígenas bloqueia BR-277 na RMC O RIC Notícias Noite vai mostrar como foi a manifestação de um indígenas no km 11, da BR-277, em Campo Largo, Região Metropolitana...

RIC Notícias Noite mostra manifestação de indígenas que bloqueou a BR-277 na RMC

O RIC Notícias Noite vai mostrar como foi a manifestação de um indígenas no km 11, da BR-277, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta quarta-feira (3). O protesto contra as mudanças climáticas interditou a pista sentido Ponta Grossa. Essa e outras notícias podem ser acompanhadas com Camila Andrade, que apresenta o programa a partir das 19h20.

