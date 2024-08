Manobra Heroica: Caminhoneiro Escapa de Acidente na BR-277 Um caminhão acessou a área de escape no quilômetro 36, da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. O veículo... Ric|Do R7 23/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h51 ) ‌



Caminhoneiro usa área de escape e se salva de acidente na BR-277; veja o vídeo

Um caminhão acessou a área de escape no quilômetro 36, da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. O veículo, que transportava açúcar a granel, apresentou falhas no sistema de freios.

