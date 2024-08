Márcia Fu retorna à Record TV para A Fazenda 2024 Após anunciar sua saída do SBT, Márcia Fu está de volta à RECORD TV. Em post nas redes sociais no final desta... Ric|Do R7 29/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 18h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fazenda 2024: Márcia Fu é confirmada no reality

Após anunciar sua saída do SBT, Márcia Fu está de volta à RECORD TV. Em post nas redes sociais no final desta quarta-feira (28), a emissora confirmou que a ex-peoa participará de A Fazenda 2024. A novidade foi celebrada por fãs e espectadores do reality.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda 2024: Márcia Fu é confirmada no reality

• Comediante Fábio Silvestre é o convidado do Boa da Pan

• Borboletário faz visitas guiadas #borboletas #visita #borboletário