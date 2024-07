Márcio Pacheco é o novo candidato do Progressistas em Cascavel O Progressistas (PP) oficializou em convenção realizada terça-feira (30), no Tuiuti Esporte Clube, a candidatura... Ric|Do R7 31/07/2024 - 14h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Márcio Pacheco será o candidato do Progressistas à Prefeitura de Cascavel

O Progressistas (PP) oficializou em convenção realizada terça-feira (30), no Tuiuti Esporte Clube, a candidatura de Márcio Pacheco à Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Márcio Pacheco será o candidato do Progressistas à Prefeitura de Cascavel

• Olimpíadas: Marta é expulsa, e Brasil perde para Espanha; vaga depende de rivais

• Justiça Eleitoral determina a remoção de postagem fake contra Ney Leprevost