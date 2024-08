Marcos Rone: Acusado de Homicídio Qualificado em Caso Chocante O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou, na tarde desta sexta-feira (9), o vigilante Marcos Wagner... Ric|Do R7 09/08/2024 - 16h55 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h55 ) ‌



Marcos Rone é denunciado pelo MP por homicídio qualificado contra Ísis

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou, na tarde desta sexta-feira (9), o vigilante Marcos Wagner de Souza, conhecido como Marcos Rone, por homicídio qualificado. Rone é acusado de ter matado e desaparecido com o corpo de Ísis Victória Miserski, de 17 anos, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

