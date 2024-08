Margarita e Greca: Sorrisos e Celebrações em Vídeo Em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no dia 14 de julho, a primeira... Ric|Do R7 20/08/2024 - 18h23 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em último vídeo publicado, Margarita apareceu sorridente ao lado de Greca; veja

Em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no dia 14 de julho, a primeira-dama Margarita Sansone aparece sorridente, celebrando o milionésimo certificado entregue do programa da Fundação de Ação Social (FAS) “Liceu de Ofícios e Inovação”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Câmara de Curitiba decreta luto de três dias pela morte da primeira-dama

• Em último vídeo publicado, Margarita aparece sorridente ao lado de Greca; veja

• Athletico e Coxa lamentam morte da primeira-dama Margarita Sansone; confira