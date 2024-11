Maria Fumaça: confira as paradas da atração no Paraná Maria Fumaça: confira as paradas da atração no Paraná Ric|Do R7 25/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 21h49 ) twitter

Maria Fumaça iluminada

Está chegando mais uma edição do “Rumo ao Natal”, que coloca a Maria Fumaça iluminada em circulação. O caminho pelos trilhos vai iniciar em Mafra (SC), no dia 4 de dezembro, com término em Rio Negrinho (SC), no dia 23 do mesmo mês.

