Maria Victoria sugere nova abordagem para radares de trânsito

Maria Victoria (PP) propõe radares educativos com advertências antes de multas

A candidata à Prefeitura de Curitiba Maria Victoria (PP) propõe a instalação de radares educativos, com o intuito de utilizar os equipamentos para conscientizar os motoristas. A proposta da deputada estadual é que em alguns pontos, os infratores sejam alertados com advertências, antes de receberem a punição com a multa.

