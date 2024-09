Marido agressor é preso após brutal ataque a jovem Uma jovem, de 20 anos, procurou a delegacia de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, para denunciar que […] O post Jovem é... Ric|Do R7 11/09/2024 - 13h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h41 ) ‌



Jovem é agredida com vassoura e abusada pelo marido; suspeito está preso

Uma jovem, de 20 anos, procurou a delegacia de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, para denunciar que foi abusada sexualmente pelo marido e agredida com vassouradas nas costas. O suspeito, de 24 anos, foi preso.

