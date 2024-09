Maringá enfrenta novo desafio com caso de Mpox Foi registrado primeiro caso do ano de Mpox, em Maringá, no Noroeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde... Ric|Do R7 05/09/2024 - 21h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 21h51 ) ‌



Maringá registra primeiro caso de Mpox; outros três são investigados

Foi registrado o primeiro caso do ano de Mpox, em Maringá, no Noroeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde.

