Maringá faz história e garante acesso à Série C do Brasileiro Em um Willie Davids pulsante, o Maringá aproveitou vantagem construída e conseguiu a maior conquista de sua história O post Histórico... Ric|Do R7 01/09/2024 - 21h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 21h00 )



Histórico: Maringá conquista o acesso para a Série C após empate

O Maringá está garantido na Série C do Campeonato Brasileiro. O Dogão empatou por 1 a 1 com a Inter de Limeira neste domingo (1), no Willie Davids, e coroou a campanha realizada na temporada. O jogo de ida tinha sido 1 a 0 para o clube paranaense.

