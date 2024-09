Maringá FC: A trajetória de superação rumo à Série C O acesso histórico do Maringá segue sendo assunto em todo o Estado, e o time do RIC Esporte Clube, avalia o grande ano. O post Maringá... Ric|Do R7 03/09/2024 - 16h42 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maringá supera reformulação e chega ao acesso com Castilho; análise

O Maringá FC conquistou o acesso para a Série C com uma receita que reuniu um técnico longevo, a superação de uma reformulação às vésperas da Série D e a versatilidade do time. O Dogão garantiu o maior feito de sua história ao empatar com a Inter de Limeira, domingo (1), no Willie Davids.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Maringá supera reformulação e chega ao acesso com Castilho; análise

• Seleção Brasileira ganha reforços e treina com grupo completo em Curitiba

• Motorista passa mal, pula o canteiro central, invade a contramão e vai parar na calçada