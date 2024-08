Maringá FC: Rumo à Glória com um Empate! A equipe do Maringá FC já retornou aos treinos no interior paranaense. Após vitória importantíssima contra... Ric|Do R7 27/08/2024 - 17h30 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A um empate do acesso, Maringá se prepara para partida que pode ser histórica

A equipe do Maringá FC já retornou aos treinos no interior paranaense. Após vitória importantíssima contra a Inter de Limeira fora de casa no sábado (24), o Dogão se colocou em vantagem nos confrontos das quartas de final da Série D e está a um empate do acesso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem que desapareceu e família recebeu video da vítima é destaque do Cidade Alerta

• A um empate do acesso, Maringá se prepara para partida que pode ser histórica

• Seleção Brasileira: Federação faz alerta sobre ingressos de Brasil x Equador