Máscara de onça avaliada em R$ 40 mil é furtada de loja em Curitiba Uma máscara com estampa de onça avaliada em R$ 40 mil foi furtada de uma loja no Centro de Curitiba, no último sábado (30). 05/12/2024 - 21h10

Máscara de onça avaliada em R$ 40 mil é furtada de loja em Curitiba

Uma máscara com estampa de onça avaliada em R$ 40 mil foi furtada de uma loja no Centro de Curitiba, no último sábado (30).

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

