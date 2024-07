Massa de ar quente promove veranico no Paraná A chegada de uma massa de ar quente na faixa central do país deve aumentar as temperaturas no Paraná, causando um veranico, a partir...

Veranico no Paraná: temperaturas podem ficar 7ºC acima da média nesta semana

A chegada de uma massa de ar quente na faixa central do país deve aumentar as temperaturas no Paraná, causando um veranico, a partir desta quinta-feira (18). A região que deve ser mais afetada é a região Oeste do estado, que pode ter temperaturas até 7ºC acima da média prevista para o mês de julho. Segundo o Simepar, Guaíra pode registrar máxima de 26ºC na quinta-feira.

