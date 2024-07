Ric |Do R7

Material radioativo furtado em São Paulo gera alerta de contaminação Um veículo com material radioativo foi furtado na cidade de São Paulo na noite do último domingo, dia 30 de junho. O caso foi divulgado...

Carga radioativa que viria para Curitiba é furtada em São Paulo

Um veículo com material radioativo foi furtado na cidade de São Paulo na noite do último domingo, dia 30 de junho. O caso foi divulgado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que alertou a população sobre os riscos de contaminação ao entrar em contato com o material. Até o início da tarde desta sexta-feira (5), o material ainda não tinha sido recuperado.

