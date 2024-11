Max Verstappen pode conquistar campeonato ainda em Las Vegas; saiba como Max Verstappen pode conquistar campeonato ainda em Las Vegas; saiba como Ric|Do R7 21/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 19h28 ) twitter

Max Verstappen

Atualmente, Max Verstappen está na liderança do Campeonato de Pilotos da Fórmula 1 de 2024. Com três GPs restantes no calendário, o holandês tem chance de conquistar o seu quarto título mundial ainda neste fim de semana, em Las Vegas.

