'Me ajuda', implorou jovem à mãe antes de desaparecer no Paraná
Ric|Do R7
28/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 21h48 )

O jovem, identificado como Wellington Pontes, está há mais de nove meses desaparecido depois de sair com uma moça que conheceu pela internet durante o Carnaval deste ano. No dia do encontro, o rapaz que vivia em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, implorou por socorro à mãe dizendo: “Me ajuda”. Além disso, ele também enviou mensagem para um amigo.

