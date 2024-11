MEC divulga gabaritos do Enem; resultado sai em janeiro de 2025 MEC divulga gabaritos do Enem; resultado sai em janeiro de 2025 Ric|Do R7 15/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 11h48 ) twitter

Estudantes chegam para prova do Enem

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na quinta-feira (14) os gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem). Os gabaritos, separados de acordo com as cores dos cadernos de questões provas (verde, cinza, azul e amarelo) e por dia de aplicação das provas, podem ser consultados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

