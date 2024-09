Medalha de bronze para Nicolly Carneiro no Mundial de Judô A paranaense Nicolly Carneiro conquistou mais um grande feito no judô, garantindo sua primeira medalha em um mundial O post Curitibana... Ric|Do R7 02/09/2024 - 12h51 (Atualizado em 02/09/2024 - 12h51 ) ‌



Curitibana Nicolly Carneiro conquista medalha em Mundial Sub-18 de Judô

A judoca paranaense Nicolly Carneiro, que já foi líder do Ranking mundial até 48kg, conquistou mais uma medalha para o Brasil no esporte. Na última quarta-feira (28), ela garantiu o bronze no Mundial Sub-18 de Judô, em Lima, no Peru.

