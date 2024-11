Médica ginecologista morre durante gestação de risco no Paraná Médica ginecologista morre durante gestação de risco no Paraná Ric|Do R7 25/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Médica ginecologista Amanda Giusti Bandeira

A médica ginecologista Amanda Giusti Bandeira, de 34 anos, morreu após passar mal no consultório onde trabalhava em Toledo, no oeste do Paraná, na última sexta-feira (22). A doutora, que estava grávida de 24 semanas, chegou a ser socorrida, foi transferida para um hospital em Cascavel, porém, não resistiu. O bebê também morreu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa triste história.

Leia Mais em Ric:

Avião de carga cai em área residencial, explode e mata morador

RIC Notícias Manhã ao Vivo | 25/11/2024

Morte de professora de balé causa comoção no Paraná: “Lutou até o fim”