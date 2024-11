Médico é investigado por matar a própria mãe espancada no Paraná Médico é investigado por matar a própria mãe espancada no Paraná Ric|Do R7 29/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h30 ) twitter

Idosa foi encontrada morta dentro do apartamento do centro da cidade (Foto: Márcio Lopes / aRede)

Um médico, de 35 anos, está sendo investigado pela morte da própria em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A idosa, de 75 anos, foi encontrada morta no apartamento onde moravam no centro da cidade, com ferimentos de agressão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

