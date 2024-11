Médico preso suspeito de matar a mãe é filho de vereador no Paraná Médico preso suspeito de matar a mãe é filho de vereador no Paraná Ric|Do R7 29/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h10 ) twitter

Médico investigado

O médico, de 35 anos, preso suspeito de matar a própria mãe em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, é filho do vereador Jairton Nicoluzzi, conhecido como Jairton da Farmácia. A vítima foi identificada como Erondina de Oliveira, de 73 anos. Ela foi encontrada morta no apartamento onde morava com o filho no centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

