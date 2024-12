Mega-Sena: é possível ganhar algum valor do prêmio acertando 4 dezenas? Entenda Mega-Sena: é possível ganhar algum valor do prêmio acertando 4 dezenas? Entenda Ric|Do R7 03/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mega-Sena

A Mega-Sena é uma das principais loterias do Brasil e oferece prêmios milionários a quem acerta os números sorteados. No entanto, se não acertar as seis dezenas, é possível ganhar algum valor específico acertando quatro ou cinco números. Entenda abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Veja por quanto tempo as chuvas intensas devem atuar no PR com risco para temporal

Briga entre duas jovens termina com uma delas chamando o namorado policial, o qual agride a outra

Mulher perde controle e cai com carro em viaduto