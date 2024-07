Megaoperação contra grupo criminoso no Litoral do Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza nesta quarta-feira (3) uma megaoperação no Litoral do Paraná contra o tráfico de drogas....

Megaoperação mira suspeitos de aterrorizar Litoral do Paraná com crimes violentos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza nesta quarta-feira (3) uma megaoperação no Litoral do Paraná contra o tráfico de drogas. Os alvos da ação, que envolve mais de 300 policiais em nove cidades, são suspeitos de aterrorizar municípios paranaenses com crimes violentos, incluindo, homicídios, roubos, furtos e sequestros.

