Megaoperação contra tráfico revela movimentação milionária

Suspeitos de movimentar R$ 13 milhões com tráfico é destaque do RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta traz detalhes sobre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio de forças de segurança de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que deflagrou nesta quinta-feira (17) uma megaoperação contra o tráfico de drogas. O grupo, alvo da operação, é suspeito de movimentar mais de R$ 13 milhões nos últimos três anos com arrecadação dos entorpecentes e lavagem de dinheiro.

