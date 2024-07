Megaoperação da Polícia Civil do Paraná mira organização criminosa Agentes identificaram que os suspeitos movimentaram mais de R$ 250 milhões Ric|Do R7 23/07/2024 - 08h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 08h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma megaoperação na manhã desta terça-feira (23) com objetivo de desarticular uma organização criminosa. O grupo é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios. Em cerca de dois anos de investigação, os agentes identificaram que os suspeitos movimentaram mais de R$ 250 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br





Leia mais em RIC.com.br • Megaoperação mira criminosos suspeitos de movimentar R$ 252 milhões em dois anos • Caminhão cai de trincheira de 8 metros e motorista fica em estado grave no PR • Tombamento de caminhão deixa trânsito caótico no Contorno Leste, em Curitiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.