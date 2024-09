Memes e indignação: a reação dos internautas à suspensão do Twitter O fato da logo do Bluesky ter aparecido no final de jornais chamou atenção na internet, com pessoas falando sobre o fim do Twitter.... Ric|Do R7 05/09/2024 - 19h13 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h13 ) ‌



Internautas seguem gerando memes sobre a suspensão do Twitter; confira

Após o X (antigo Twitter) ser suspenso no Brasil, muitas pessoas estão usando a internet para expressar a indignação com isso por meio de memes. Entre os muitos memes estão pedidos para que Alexandre de Moraes derrube outras coisas como a vontade de gastar dinheiro, ou de conversar com o ex namorado.

