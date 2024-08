Memes e Vitória: O Legado de A Fazenda 5 A quinta edição de A Fazenda, exibida em 2012, é uma das temporadas mais lembradas do reality. Isso porque... Ric|Do R7 21/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 21h11 ) ‌



A Fazenda 5: temporada teve memes de Gretchen e vitória de Viviane Araújo; o que rolou

A quinta edição de A Fazenda, exibida em 2012, é uma das temporadas mais lembradas do reality. Isso porque, mesmo com apenas um mês de participação, Gretchen roubou a cena e rendeu milhares de memes na web, assim como as frases divertidas de Nicole Bahls.

