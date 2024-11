Menino de 9 anos causa tragédia em fazendinha no Paraná O Balanço Geral desta terça-feira (15) traz os detalhes de um caso que choca o país. Um menino de 9 anos invadiu a fazendinha de um... Ric|Do R7 15/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h08 ) twitter

Criança invade fazendinha e mata 23 animais; veja no Balanço Geral

O Balanço Geral desta terça-feira (15) traz os detalhes de um caso que choca o país. Um menino de 9 anos invadiu a fazendinha de um hospital veterinário e matou 23 animais, com requintes de crueldade, no interior do Paraná.

