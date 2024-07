Menor Detido com Arma e Drogas em Maringá Adolescente é apreendido com um revólver calibre 38. A polícia apreendeu o menor com revólver calibre 38, assim como uma colmeia... Ric|Do R7 25/07/2024 - 15h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h13 ) ‌



Adolescente é apreendido com um revólver calibre 38

Adolescente é apreendido com um revólver calibre 38. A polícia apreendeu o menor com revólver calibre 38, assim como uma colmeia com 50 munições e pedras de crack.

Confira todos os detalhes na reportagem!

