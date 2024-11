Mensagens apontam que jovem desaparecida em Curitiba estaria envolvida com drogas Mensagens apontam que jovem desaparecida em Curitiba estaria envolvida com drogas Ric|Do R7 21/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduarda Cristiny Carneiro, de 28 anos, está desaparecida desde o início do mês.

Eduarda Cristiny Carneiro, de 28 anos, está desaparecida desde o início do mês. Ela foi vista pela última vez no bairro Tatuquara, em Curitiba, quando deixou o filho de cinco anos com a avó dizendo que iria trabalhar. Familiares da jovem receberam mensagens dizendo que a moça pode estar devendo para agiotas e envolvida com drogas.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Vereador, que matou empresário durante troca de tiros, alega legítima defesa

Cianorte anuncia atacante japonês para disputa do Campeonato Paranaense

Jovem disse à mãe que iria organizar casa de amiga antes de desaparecer em Curitiba