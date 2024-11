Mike Tyson dá tapa em Jake Paul durante pesagem Mike Tyson dá tapa em Jake Paul durante pesagem Ric|Do R7 15/11/2024 - 13h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 13h28 ) twitter

Mike Tyson dá tapa em Jake Paul durante pesagem

Durante a pesagem oficial pré-luta, que aconteceu na última quinta-feira (14), Mike Tyson desferiu um tapa no rosto do oponente, Jake Paul. O caso aconteceu durante a encarada no Toyota Music Factory, no Texas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

